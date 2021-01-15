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Sakaryaspor’un adım adım yükselişi
Misli.com 2. Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, adım adım yükselerek 34 puanla 4. sıradaki yerini aldı.
Spor 15.01.2021, 12:25
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Misli.com 2. Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, adım adım yükselerek 34 puanla 4. sıradaki yerini aldı.Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları, Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, 2. Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 34 puanla 4. sıraya yükseldi. Adım adım merdivenleri tırmanan Sakaryaspor, 17 Ocak Pazar günü evinde 28 puanla 9. sırada yer alan Serik Belediyespor ile karışılacak.
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