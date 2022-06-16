Sakaryaspor’da transfer rüzgarı

Spor Toto 1. Lig’e yükselen ve transfer görüşmelerine hız veren Sakaryaspor, 2022-2023 sezonunda 3 tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlarken 2 oyuncuyla yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’u 84 puanla lider bitiren Sakaryaspor, 11 yıllık 1. Lig hasretine son vermişti. Spor Toto 1.Lig’de bu sezon mücadele edecek olan yeşil siyahlılar, iddialı bir kadroyla lige giriş yapmanın hedefinde. Ligin son 5 haftasında göreve gelen ve şampiyonlukta önemli bir katkı sağlayan teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor yönetimi, genç teknik adam İlker Püren ile anlaşma sağladı.

İç transferde üç imza

TFF 2. Lig’i geride bırakarak Spor Toto 1. Lig’e yükselen yeşil-siyahlı takım, yeni sezon için transfer görüşmelerine sürdürüyor. Sakaryaspor yönetimi stoper Ümit Kurt, sol kanat Hurşit Taşçı ve sol bek oyuncusu Onur Karakabak ile de sözleşmeleri yenileyerek iskelet kadroyu korudu.

İlk yabancı Donkor

2022-2023 sezonunun ilk yabancı transferini sosyal medya hesabından duyuran Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen stoperi Isaac Donkor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Isaac Donkor ayrıca Sakaryaspor’un 14 yıl aradan sonra transfer ettiği ilk yabancı futbolcu oldu. Yeşil siyahlılar aynı zamanda 1461 Trabzon FK forması giyen merkez orta saha oyuncusu Hakan Yavuz ile 3 yıllık ve Altay SK’nın kale bekçisi Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İki isimle yollar ayrıldı

Sakaryaspor’da transferler olduğu gibi ayrılıklarda yaşandı. Karşılıklı görüşmeler neticesinde Ömer Bozan, Eyüpcan Delibalta ve Doğan Ateş ile yolları ayırırken transferde ilerleyen günlerde hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.