Sakaryaspor’da kongre kararı alındı

Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Olağanüstü Kongre Kararı’nın alındığı açıklandı.

Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından Olağanüstü Kongre Kararı ile ilgili paylaşım yapıldı. Seçildikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendiren Sakaryaspor Yönetim Kurulu adına Başkan Cevat Ekşi tarafından yapılan açıklamada, ağır hakaretlerle sistematik saldırılara maruz kaldıklarını belirtilerek kongre kararı alındığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Şanlı mazisi, büyük camiası ve fedakâr taraftarları ile 55 yılını geride bırakan Sakaryaspor’umuzun, 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen kongresinde aday olduk ve delegelerin teveccühüyle göreve başladık. İşimizin kolay olmadığını biliyorduk ancak biz yeşil-siyahlı takımımızın başarısı için hazırdık. Transfer yasağı, icra ödemeleri, vergi borçları, kulüp lisansı, Federasyonda ödeme bekleyen dosyalar, geçmişten günümüze taşınan borçlar ve SGK ödemeleri gibi önümüzde pek çok sorun vardı. Sakaryaspor ise tek ve bu şehrin en büyük gerçeğiydi. Biz; Sakaryaspor etrafında kenetlendiğimizde başarının geleceğine inanıyorduk. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çalışmalarımızı Sakaryaspor’un menfaatleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda sürdürdük. 9 oyuncumuzla sözleşme yeniledik, 15 ismi de kadromuza kattık. Bu ligi bilen ve üst liglerde de mücadele etmiş teknik ekip ve oyuncalardan kurulu bir kadro oluşturduk” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bugüne kadar Sakaryaspor için 14 milyonun üzerinde harcama yaptık. Tüm bunları yaparken tek düşüncemiz takımımızın başarısı ve şampiyonluğuydu. Ancak geldiğimiz noktada karşılaştığımız manzaradan büyük üzüntü duyuyoruz. Henüz ligin başındayken sistematik saldırılarla, mesnetsiz iddialarla, doldurma haberlerle Sakaryaspor’umuz bir çukurun içine çekilmek isteniyor. İlk seçildiğimiz günden bu yana yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden aile değerlerimize ve kişisel haklarımıza kadar varan ağır hakaretlerle sistematik saldırılara maruz bırakıldık. Biliyoruz; onlar gerçek Sakaryaspor taraftarları değil! Biz Sakaryaspor için yeri geldi ailemizi yeri geldi büyüklerimizi ihmal ettik. Ancak Sakaryaspor’u bu süreç içerisinde hiç yalnız bırakmadık. Bu hassasiyetle görevimizi sürdürürken karşılaştığımız tabloyu hak etmedik. Geldiğimiz noktada Sakaryaspor camiası kenetlenemediği için Olağanüstü Kongre Kararı almış bulunmaktayız. Kongrede oy kullanan tüm delegelere, destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, olağanüstü kongrenin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sakaryaspor’un seçilecek yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.