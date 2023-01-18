Sakaryaspor’da, Altınordu mesaisi devam etti

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında oynayacağı Altınordu müsabakasının taktik çalışmalarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Sonrasında istasyon ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam edildi.

Sakaryaspor - Altınordu mücadelesi 20 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.