Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor mesaisinde

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, ligin 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın cumartesi günü oynayacağı maçı değerlendiren teknik adam İlker Püren, "Bizim için final niteliğinde bir maç gibi olacak. Taraftarımızı arkamıza almak istiyoruz. Lütfen stadı doldursunlar, o coşkuyu göstersinler ve maçın son anına kadar yanımızda olsunlar" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyetle 6. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 18. sırada yer alan Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda 1 Ekim Cumartesi günü 16.00’da oynanacak müsabaka öncesi antrenmanlarını Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlker Püren gözetiminde sürdüren Sakaryaspor bu mücadeleden 3 puan almayı hedefliyor.

Teknik direktör İlker Püren: "Çok önemli bir maç"

Oynayacakları maçın önemine değinerek, taraftarları stadı doldurmaya davet eden Püren, "Çok önemli bir maç. Bu ligin en önemli özelliği rakiplerin alt veya üst sırada da olsa o an motive olduklarında bir lider havasında mücadele edebilme özellikleri. Biz bu havayı elde etmeye çalışıyoruz. Yani ligin neresinde olursa olsunlar gerçekten çok önemli bir maça çıkacağız. Orada taraftarımızı arkamıza almak istiyoruz. Lütfen stadı doldursunlar, o coşkuyu göstersinler ve maçın son anına kadar yanımızda olsunlar. Çünkü bu maçı kazandığımız zaman deplasmana daha moralli gideceğiz, oradan bir puan alıp içeride Adana maçıyla birlikte farklı bir havaya girebiliriz. Çünkü biz camia takımıyız, rüzgarı ve coşkuyu arkamıza almamız lazım. Bu anlamda bizim için final niteliğinde bir maç gibi olacak" şeklinde konuştu.

"Rakibimiz kontraya dayalı bir futbol oynayacak"

Hafta sonu oynanacak müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Püren, “Biz genelde üçüncü bölgede oynayacağımızı düşünüyorum o yüzden o bölgedeki opsiyonların sayısını arttırıp çok fazla hücum aksiyonu geliştirmemiz lazım. Oyuncularımıza da o bölgede oynayacağımızın sinyallerini bugünden verip, orada çok agresif topu kaptırdıklarında da çok çabuk topu geri almaları gereken bir müsabaka oynayacağız. Çünkü rakibimiz kontraya dayalı bir futbol oynayacak. Eğer orada basmayıp, geri dönüşlerde de çabuk olmazsak tehlike oluşturabilirler. Bunun önlemleri için antrenmanlarımız sürüyor” diye konuştu.