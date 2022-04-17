Sakaryaspor - Turgutluspor maçının ardından

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 35. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Turgutluspor’u 3-0’ mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Turgutluspor’u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyet ile puanını 78’e çıkartan Sakaryaspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, Turgutluspor ise 34 puanda kaldı. Maç sonunda her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "2 maç üst üste deplasmandaydık. İnanılmaz mücadele gösteren bir oyuncu grubumuz var. Kazanma talebinin vermiş olduğu baskı ve stres kolay değil. Bugün ilk defa böyle bir atmosferde oynadılar, önemli bir galibiyetti. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, sabırla desteklediler. İlk yarı istediğimiz oyunu çok fazla gösteremedik, kolay değil. 2. yarı daha istekliydik. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri hemen reaksiyon verdi o anlamda da sonuca gittik. Bütün takım arkadaşlarımı, ekibimi, herkesi tebrik ediyorum. Taraftarımıza ayrı parantez açarak teşekkür ediyorum. 10 yıldır bu hayali kuruyorlardı. Bugün de bu hayali gerçekleştirmenin en önemli adımını attık. Birlik, beraberlik olduğu sürece işler daha kolay olur. Bugün de güzel bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

"Meşaleleri hep birlikte yakacağız inşallah"

Bir beraberliğin kendilerine yettiğini ancak Sakaryaspor olarak mücadelelerine aynı şekilde devam edeceklerini aktaran Şanlı, "Matematiksel olarak kesinleşmedi ama kalan 3 maçta da aynı konsantrasyonla aynı istek ve arzuyla yine sahada Sakaryaspor olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Bir beraberlik yetiyor ama Sakaryaspor’a yakışan; nasıl oynuyorsak, nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde yine sahada olacağız. Önümüzdeki Serik deplasmanı var, ondan sonra diğer maçı düşüneceğiz. Oradan alacağımız galibiyetle birlikte dönüşte o meşaleleri hep birlikte yakacağız inşallah" diye konuştu.

Nadir Arıkan: "Bu ligde kalacağımıza inancım tam, bunun için çaba sarf edeceğiz"

Turgutluspor Teknik Direktörü Nadir Arıkan ise "Öncelikle Sakaryaspor takımı ve camiasını tebrik ediyorum, şampiyonlukları hayırlısı olsun. Laik oldukları yer yukarı ligler. Bunu da ilerleyen dönemlerde inşallah elde edeceklerdir, Süper Lig’e kadar çıkarak. Biz kendi açımızdan baktığımızda sıkıntılı süreçler yaşıyoruz, zor bir süreç yaşıyoruz. Bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen eksiklerimiz oluyor. Bugün de oyun anlamında baktığınızda eksiklerimiz vardı. Netice itibari ile Sakaryaspor takımı ile oynuyoruz yapmak istediklerimizi çok iyi yapamadık. Sonuç olarak 3-0 gibi bir skor çıktı ortaya. Belki penaltı pozisyonu olmasaydı oyunu bir parça daha tutabilir miydik, biraz daha süreyi uzatabilir miydik o şekilde sonuca nasıl etki edebilirdik bunun yollarını arayabilirdik. Ama olmadı, hayırlısı diyelim. Bundan sonraki maçlarımız 3 tane. Sonuç itibari ile hem bize hem rakiplerimizin oynayacağı maçlara bağlı bunlar neticesinde Turgutluspor olarak bu ligde ben geldiğim günde söylemiştim; son Maraş maçı 90. dakika düdüğü çaldıktan sonra da bu ligde kalacağımıza inancım tam. Bunu da gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.