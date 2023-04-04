Sakaryaspor: "TFF’den ivedilikle Altay-Sakaryaspor maçının VAR kayıtlarını açıklamasını talep ediyoruz"

Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Altay’a mağlup olan Sakaryaspor’dan hakem yönetimine yönelik tepki geldi. Yeşil-siyahlılar yaptığı resmi açıklamanın başlığını "Hırsız Var" koyarken, TFF’yi VAR kayıtlarını açıklamaya davet etti.

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, dün oynanan 30. hafta müsabakasında deplasmanda Altay’a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda ise hakem yönetimi tepki topladı. Yeşil-siyahlı kulüp TFF’yi maçın VAR kayıtlarını açıklamaya çağırdı. Sakaryaspor cephesinden de açıklama gecikmedi. Kulüpten “Hırsız Var” başlığıyla yapılan açıklamada, “Sakaryaspor’un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız. TFF’den ivedilikle dün akşam oynanan Altay-Sakaryaspor müsabakasının VAR kayıtlarını açıklamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.