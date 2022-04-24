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Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Spor 24.04.2022, 17:00
Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.