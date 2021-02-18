1-1 beraberlikle sona eren Sakaryaspor-Van Spor FK maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Çocukların mücadeleleri iyiydi, oyunları da iyi ve biraz daha geliştirmek gerekiyor" dedi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Sakaryaspor sahasında ağırladığı Van Spor FK ile 1-1 berabere kaldı. Sakaryaspor bu beraberlik neticesinde puanını 42’ye, Van Spor FK ise 47’ye yükseltti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, gerçekleşen beraberlik sonrasında puanların paylaşıldığını ve takımın gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Kendimizi geliştirmeye bakacağız"

Maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Oyun olarak fena işler yapmadık ama 3’üncü dakikada yaptığımız bireysel hata sonucu çok erken bir gol yedik. Bu da rakibin daha fazla kapanmasına sebep oldu. Özellikle ilk yarı çok fazla kapandılar, bu durum geçen Kırklareli maçında da oldu. Biraz daha gol pozisyonuna girmemiz gerekiyordu ama ilk yarı bunu çok beceremedik. Böyle durumlarda kenarlara inmek ve orta yapmak lazım. Biz indiğimiz zaman ortaları yapmadık birkaç sefer yaptığımızda da rakip iyi savundu. İlk yarı yine direkten dönen bir topumuz vardı. İkinci yarı çocuklara aynı oyunu oynamalarını söyledik. Golü de zamanında bulduk, çok da güzel bir gol attık, oyunun yönünü değiştirdik. Daha sonra bizde yorgunluklar oldu ve oyuncularımızda değişiklik yaptık. Giren oyuncuların biraz daha fazla katkı sunmasını bekliyorduk ama katkıları biraz az oldu. Çocukların mücadeleleri iyiydi, oyunları iyi ve biraz daha geliştirmek gerekiyor. Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Üzerine giderek bir şekilde bunu da kıracağız. Yapacak bir şey yok, çocukları tebrik ediyorum. Oynadığımız takım ligin ikincisi, onlar da bu maçı kazanmak için geldiler ama fazla kapandılar. Puanları paylaştık, biz kendimizi geliştirmeye bakacağız" dedi.