Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren: "Antrenörlük hayatım boyunca ilk defa böyle bir oyun ve skorla karşılaşıyorum"

Bodrumspor ligin 8. haftasında karşılaştığı Sakaryaspor’u evinde 5 golle geçti. Etkili futboluyla beğeni toplayan Bodrumspor yeniden yükselişe geçti. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Biz doğru kapatmaları yapıp, doğru pozisyonları yakaladık ve değerlendirdik. Çok güzelde bir galibiyet aldık o yüzden mutluyum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında kendi evinde Sakaryaspor’u ağırlayan Bodrumspor 5-0’lık skorla farklı kazandı. Maçın ilk yarısında etkili oynayan Bodrumspor 19 ve 26. dakikalarda Kenan Özer’in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarının geriye kalan dakikalarında etkisini sürdüren Bodrumspor’da Samet Yalçın’ın golüyle yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 3-0 galip girdi. Maçın ikinci yarısına Sakaryaspor değişiklikle başladı. İlk yarıdaki etkili futbolunu koruyan Bodrumspor’da 58. dakikada Adis’in jenerik golüyle yeşil-beyazlı ekip 4-0 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında etkili gelen Bodrumspor’da, Samet Yalçın kendisinin 2, takımının 5’inci golünü kaydetti. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmazken, her iki takım da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Bodrumspor averaj farkı ve maç fazlasıyla 14 puanla 2’inci sıraya yükselirken, Sakaryaspor ise 12 puanla 7’inci sıraya düştü. Öte yandan, seyir zevki yüksek karşılaşmayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, şarkıcı Hakan Altun tribünde takip etti.

Çok güzel bir galibiyet aldık

Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bizim için keyifli bir gündü. Rakibi de analiz ettikten sonra oyuncularımızla paylaştığımız her şeyi sahada hemen hemen gördük diyebilirim. 2 farklı takımdı bugün sahada karşılaşanlar, birisi pas oyununu çok iyi oynayama çalışan ve ara ara iyide uygulayan birisi de bu zamana kadar mücadele gücü yüksek bir takımdı. Biz doğru kapatmaları yapıp, doğru pozisyonları yakaladık ve değerlendirdik. Çok güzelde bir galibiyet aldık o yüzden mutluyum. Geçen hafta Rize’de özellikle bu maçtaki pozisyonlardan çok daha net pozisyonlarımız vardı ama maalesef atamadık orada mağlup olduk Futbol bu yüzden güzel, attığınız zaman her şey çok güzel atamadığınızda maalesef kötü oluyor” dedi.

Mağlubiyetten dolayı üzüntü yaşadığını söyleyen Sakaryaspor teknik Direktörü İlker Püren, “Burada oynadığımız oyun itibariyle hem de aldığımız sonuç itibariyle burada bu şekilde karşınızda olmaktan üzüntü duyuyorum. Hiç beklemediğimiz bir oyun ve skor. Futbolun içerisinde bunlar var ama oyunun başlama düdüğüyle birlikte en azından bir umut ve skorun lehinize çevirebileceğiniz bir oyun ortaya koyuyorsunuz. Bugün kesinlikle ne olayın içerisine girebildik, ne oyun oynayabildik. Futbol adına konuşabileceğimiz açıkçası hiçbir şey yok. Neden bu şekilde inişli-çıkışlı grafik içerisinde olduğumuzu da bilmiyorum. Mental olarak maça hazır olduğumuzu düşünüyordum ama sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Rakip bizden çok daha fazla istedi. Antrenörlük hayatım boyunca ilk defa böyle bir oyun ve skor karşılaşıyorum. İnşallah bir daha böyle gün olmaz, çok üzüldüm. Maçı kaybedebilirsiniz ama oyundan konuşabiliriz. Konuşulacak bir oyunda yok” diye konuştu.