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Sakaryaspor, Patrick Banza ile sözleşme imzaladı
Sakaryaspor, Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladı.
Spor 23.07.2022, 13:18
Sakaryaspor, Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kulüp, son olarak Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladığını duyurdu.