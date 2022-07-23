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Sakaryaspor, Patrick Banza ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladı.

Spor 23.07.2022, 13:18
Sakaryaspor, Patrick Banza ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kulüp, son olarak Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

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