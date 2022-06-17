banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu

Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor 17.06.2022, 21:52
Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Nalepa” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu