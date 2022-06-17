Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Nalepa” ifadelerine yer verildi.