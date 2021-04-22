Sakaryaspor, Kardemir Karabükspor maçının ardından

Sakaryaspor’un 3-1’lik galibiyeti ile sona eren Kardemir Karabükspor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Oynayabilirsin, mücadele edebilirsin ama oyunu çirkinleştirmeleri, boş yere zaman geçirmeleri, ağlayıp bağırmaları hoş bir durum değildi, yakışmıyor" dedi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Sakaryaspor sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti. Sakaryaspor’un bu galibiyeti ile puanı 66’ya yükselirken, Kardemir Karabükspor’un ise 2’de kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, rakip takımın oyuncularının maçı çirkinleştirdiğini ve boş yere zaman geçirdiklerini ifade etti.

"Yakışmıyor"

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Bozkurt, "Oyuncular konsantreydi. Gol atamadığımız zamanlarda rakibin direncinin artacağını biliyorduk. İlk yarıda pozisyonlarımız var. Final pasını daha iyi atabilirdik. İkinci yarının başındayken çok net kaçırdık. Sonrasında kalemize bir gol yiyince iş daha da değişti. Tabii burada daha da önemli bir şey var, oyuncular hiçbir zaman oyundan kopmadılar ve maçı da bırakmadılar. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 20 kere korner kullanmışızdır. Birçok pozisyona da girdik, direkten dönen toplarımızda var ama neticede galip geldik. Biz maçtan önce oyuncularımıza rakibe saygı duyulmasını gerektiğini söylüyoruz. Genç oyuncular rakibe saygı duymuyorlar yani saygısızlığı onlar yaptı. Oynayabilirsin, mücadele edebilirsin ama oyunu çirkinleştirmeleri, boş yere zaman geçirmeleri, ağlayıp bağırmaları hiç hoş bir durum değildi yakışmıyor. Bu oyuncular nitekim de oyunun sonlarına doğru cezalandırıldılar" dedi.

"Pozisyonları çok cömert harcadık"

Oyuncuların maçta birçok pozisyon kaçırdıklarını belirten Bozkurt, "Oyuncuları kutluyorum. Artık bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir gün izin vereceğiz ondan sonra program yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Aramızda kötü niyetli oyuncu yok ama bazen pas atmamız gerektiği yerde kaleyi düşündüğümüz zamanlar oluyor. Bunun sıkıntısını yaşamadık diyemeyiz. Pozisyonları çok cömert harcadık. Bu kadar pozisyonun üzerine burada puan kaybetseydik, ne anlatabilecektik çok üzülürdük. Ama netice olarak oyunu hiçbir şekilde oyuncular bırakmadılar" diye konuştu.