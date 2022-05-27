banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi

Sakaryaspor kaleci Cihan Topaloğlu’nu renklerine bağladı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekip, Altay forması giyen kaleci Cihan Topaloğlu’nu renklerine bağladı.

Spor 27.05.2022, 15:51
Sakaryaspor kaleci Cihan Topaloğlu’nu renklerine bağladı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekip, Altay forması giyen kaleci Cihan Topaloğlu’nu renklerine bağladı.

Sakaryaspor’da kadro planlama çalışmaları devam ediyor. 11 yıl sonra Spor Toto 1. Lig’e yükselen ve transfer görüşmelerine hız veren Sakaryaspor, 2022-2023 sezonunun ilk transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Altay forması giyen Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kulüpten yapılan paylaşımda, “Son olarak Altay forması giyen kaleci Cihan Topaloglu ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Cihan” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
27°
açık