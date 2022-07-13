Son Dakika
Sakaryaspor, İstanbulspor’u hazırlık maçında mağlup etti
Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, oynadığı hazırlık maçında Süper Lig’in yeni takımı İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor 13.07.2022, 18:52
Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, oynadığı hazırlık maçında Süper Lig’in yeni takımı İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor ile Süper Lig’in yeni ekibi İstanbulspor hazırlık maçında karşılaştı. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelin sahasında gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Sakaryaspor, yeni transferi Kasongo’nun 55. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada İstanbulspor sahadan golsüz ayrılırken maç Sakaryaspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.