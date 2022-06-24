Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verdi.