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Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Sakaryaspor, Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Spor 24.06.2022, 18:14
Sakaryaspor, Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verdi.