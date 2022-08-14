Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Göztepe deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

“Bu dostluğun Türk futboluna örnek olmasını temenni ediyorum”

Trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Albayrak’ın ailesine başsağlığı dileyen ve galibiyeti de Albayrak’a armağan ederek konuşmasına başlayan Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, “Maçın başından, sonuna kadar istediklerimizi yaptık diyebilirim. Gerçekten maça iyi başladık. Kendi oyun planımızı rakibin üstünde, maçın başından sonuna kadar birçok pozisyon da yakalayarak, daha önceden bitirmemiz gereken maçı bitiremedik. Birazcık ciddiyetten uzaklaştığınız zaman hayat hemen cezayı size kesiyor. Bugünde tam böyle bir maç oluyordu. Son dakikada ayağımızdaki topu rakibimize verdik. Faul olmasa inanılmaz üzülürdüm, o yüzden oyun olarak bunu söyleyebilirim. Her iki takımın camiası içinde kardeşlik gösterisi, resitaliydi. Bu dostluğun Türk futboluna da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Oyundan memnun değilim”

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, “Tabii ki ilk maç itibari ile kendi sahamızda ve kendi seyircimizin önünde mutlak kazanmak istediğimiz ama mağlup olduğumuz bir günü geride bırakacağız, geride bırakmak istiyoruz. Genel olarak ligde bütün maçları izlediğinizde, takımların genellikle ilk maç konsantrasyonlarının düşük olduğunu görmüşüzdür. Bugün bence aynı olayı biz de yaşadık. Hazırlık döneminde uygulamaya çalıştığımız, yapmak istediğimiz, hazırlık müsabakalarında üzerine basa basa durduğumuz ve uyguladığımız birçok şeyi bugün bence psikolojik faktörlerden kaynaklı olduğunu düşündüğüm yapamadığımız bir süreç yaşadık. Genel anlamda bu bence şuna bağlı; ilk maç psikolojisindeki şartlar ile hazırlık dönemindeki şartlar birbirinden farklıdır. Orada daha rahatsınız, puan kaybetme kaygısı yok. Müsabakaya çıkıldığında bu geçişi çabuk yapamadığınız zaman ilk maçlarda böyle kazalar olabiliyor. Erken yediğimiz bir gol, kazanmak için çıktığımız ikinci yarıda 10 kişi kalmış olmamız oyun düzenimizi biraz değiştirdi diye düşünüyorum. Ama goldü veya değildi bunlar çok önemli değil. Önemli olan bizim burada oyun sürecimizin nasıl başladığı ve bittiği. Bugünkü oyundan ben şahsım adına memnun değilim” diye konuştu.