Sakaryaspor, Gençlerbirliği mesaisinde

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 3-1 mağlup olan Sakaryaspor, ligin 18. haftasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Bu çerçevede müsabakadan galibiyet almak için çalışmalarını sürdüren Sakarya ekibi, antrenmanlarına devam ediyor. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri’nde, sürdüren yeşil-siyahlı oyuncular, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti.

Sakaryaspor - Gençlerbirliği mücadelesi, 17 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor.