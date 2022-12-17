Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Sakaryaspor, Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Zor günler geçiriyoruz Gençlerbirliği olarak. Oyuncu kadromuz maalesef çok genç. Belli tecrübeli oyuncularımız var ama bu maça gelirken 5 tane sakat oyuncumuz vardı. Sahada ciddi bir mücadele var ama maalesef mücadeleyi bir yere kadar yapabiliyorsunuz, belli yerlerde o tecrübeyi çok istiyorsun. Çok ciddi mücadele ettik, en kötü 1 puan alınırdı bu maçta. Tabii ki çok üzgünüz, önümüze bakacağız. Devre arasında transferimizi açtık, devre arasında ciddi takviyeler yaparak bu ligde, bu takımı tutacağız” dedi.

“Skor bizi çok memnun etti”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Zorlu bir karşılaşma, böyle olabileceğini de tahmin ediyorduk. Yakından takip edilen bir Dünya Kupası var ve Fas’ın yaptıklarını gördük, savunma yapan takımlar gün geçtikçe savunma prensiplerini çok daha fazla geliştiriyorlar. Bugün de oynadığımız mücadelede bu şekilde olacağını biliyorduk kolay bir karşılaşma olmayacağını biliyorduk ve oyuncularımızla bunu paylaştık. Tehlikeli bir müsabakaydı, neden tehlikeli diye sorulacak olursa; ister istemez hayatımızda bizler de yaşıyoruz, insanların durumlarına göre hareket edebiliyoruz. Bir futbol takımının 7 puanla son sırada olması belki de çok rahat şekilde geçecek bir maç hissi biz ve oyuncularımız da oluşsaydı bugün direnen Gençlerbirliği’ne karşı çok daha farklı bir konumda buraya gelebilirdik. Futbolcularımızla; hayatınızda hiçbir şeyi, hiç kimseyi ve takımı gözünüzde büyütmeyin fakat hayatınızda en önemlisi hiçbir insanı ve hiçbir takımı da küçümsemeyin diye hafta ortasında ve özellikle dün gerçekleştirdiğimiz antrenman öncesinde paylaştık. Oyuncularım da bu düsturla sahaya çıktılar ve gerçekten 1. dakikadan son saniyeye kadar mücadele ettiler. Burada bugün son maçımızdı ilk yarı itibariyle. Skor bizi çok memnun etti” diye konuştu.