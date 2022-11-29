Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisinde

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında BB Erzurumspor’u konuk edecek olan Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Boluspor’a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, sahasında puan veya puanlar almak için çalışmalara devam ediyor. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde sürdüren Sakaryasporlu oyuncular, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti. Çalışmalarda; Odise Roshi, Yasin Pehlivan, Hurşit Taşçı ve Ozan Sol yer almadı.

Sakaryaspor-BB Erzurumspor mücadelesi, 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.