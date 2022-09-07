Sakaryaspor, Deni Milosevic’i transfer etti

Sakaryaspor, Antalyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Deni Milosevic’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-siyahlılar, son olarak Antalyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Deni Milosevic’i kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlılar, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sakarya Atatürk Stadyumu’ndaki kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Sakaryaspor Başkan Vekili Serkan Kocasakal da yer aldı. Yeni transfer Deni Milosevic, “Sakaryaspor’a büyük başarılara imza atmaya geldim. Benim buraya geliş nedenim de Sakaryaspor’un çok büyük bir kulüp olması ve büyük hedefleri olması" açıklamalarında bulundu.

Bosna-Hersekli futbolcu daha önce Standard Liege, Waasland-Beveren, Konyaspor ve Antalyaspor takımlarının formasını giymişti.