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Sakaryaspor defans oyuncusu Isaac Donkor ile anlaştı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, sezonun ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor’u renklerine bağladı.

Spor 03.06.2022, 15:19
Sakaryaspor defans oyuncusu Isaac Donkor ile anlaştı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, sezonun ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor’u renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen ve transfer görüşmelerine hız veren Sakaryaspor, 2022-2023 sezonunun ilk yabancı transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen Isaac Donkor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda, “Inter alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor ile 2 yıl sözleşme imzaladık. Hoş geldin Donkor!” ifadelerine yer verildi.

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