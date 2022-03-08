Sakaryaspor, Çorum FK maçının mesaisinde

TFF 2. Lig’de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen ve 62 puanla liderliğini koruyan Sakaryaspor, 22. haftada yoğun kar sebebiyle ertelenen Çorum FK maçını kendi sahasında oynayacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını bitiren yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle gösterdiği performanslarla dikkatlerini üzerlerine çeken yeşil-siyahlılar, bir üst lig hayaline de emin adımlarla ilerliyor. Bu doğrultuda grubunda lider konumda olan Sakaryaspor, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 62’ye çıkardı. Yeşil-siyahlı takım, galip geldiği Niğde Anadolu FK karşılaşmasından sonra 22. haftada yoğun kar sebebiyle ertelenen Çorum FK maçının mesaisini sonlandırdı. Sakaryaspor, 9 Mart Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda son beş maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 berberlikle 47 puan alarak 8. sırada olan Çorum FK ile karşılaşacak. Antrenmanlarını bitiren Sakaryaspor, karşılaşmadan 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.