Sakaryaspor Başkanı Ekşi, kulübün mali tablosunu açıkladı

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, kulübün mali tablosu ve göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri ödemelerle ilgili bilgiler vererek, “Göreve geldiğimizden bu yana toplam ödediğimiz tutar 12 Milyon 81 bin TL” dedi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, gerçekleştirdikleri basın toplantısı ile kulübün mali tablosunu ve göreve geldikleri günden bu yana yapılan ödemeler hakkında bilgiler verdi. Sakaryaspor’da değişen yönetim sonrasında 11 milyon 659 bin liralık borçla kulübün yönetimine geçtiklerini belirten Ekşi, göreve geldikleri tarihten itibaren 12 milyon 81 bin lira ödeme yaptıklarını belirtti. Kulübün büyük bir gelir kaybına uğradıklarını belirten Ekşi, forma dahi satamadıklarını ve korona virüs nedeni ile maçlarda seyircinin olmaması gelir kaybına yol açtığını söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren çalışmalara başladıklarını dile getiren Ekşi, iyi bir takım kurduklarını ve bu sezonu iyi bir şekilde bitireceklerini vurguladı.

12 milyon 81 bin lira ödedik

Başkan Cevat ekşi gerçekleştirdiği toplantıda göreve geldiği tarihten itibaren 12 Milyonluk bir ödeme yaptıklarını söyleyerek, “Göreve geldiğimizden bu yana TFF dosya borcu olarak 3 Milyon 67 Bin TL, eski futbolcu borcu ödemesi olarak 1 Milyon 979 bin TL, SGK taksiti olarak 155 bin TL, yeni takımın mevcut kadronun ödemesi olarak 6 Milyon 274 bin TL, kamp giderleri 126 bin TL, 1922 Konyaspor maç primi 163 bin TL, Futbolcu tescil giderleri 68 bin TL ve diğer ödemeler olarak da 245 bin TL ödedik. Toplam ödediğimiz tutar 12 Milyon 81 bin TL” dedi.

11 milyon 659 bin lira borç devraldık

Göreve geldikleri tarihte kulübün toplam borcu hakkında bilgi veren Ekşi, “Biz göreve geldiğimizde 248 Bin TL personel borcu, 3 Milyon 650 bin TL eski futbolcu borcu, ödenmemiş 8 taksit vergi burcu olarak 1 Milyon 567 bin TL, 1 Milyon 550 bin TL ödenmemiş 8 taksit SGK borcu, 3 Milyon 67 bin TL TFF borcu ve 1 Milyon 575 bin piyasa borcu vardı. Bunlar toplam 11 Milyon 659 bin TL yapıyor” diye konuştu.

Gelir kaybımız var

Büyük bir gelir kaybına uğradıklarını belirten Başkan Cevat Ekşi, “Bizim Dükkan54’ümüz vardı ama 2 yıllık ihaleyle verildi. Şu anda Dükkan54’te tüm ürünler satılıyor. Şu anda Sakaryaspor armalı kalem dahil satamıyoruz. Forma satamıyoruz. 2 yıllık Dükkan54 kiraya verildi. Kantinimiz de bu sene kiraya verilmiş. Seyircimiz de yok. Benim demek istediğim yönetimler gelip geçicidir ama Sakaryaspor hep var. Gelir konusunda kaybımız var” şeklinde konuştu.

İyi bir takım kurduk

İyi bir takım kurduklarına ve bu sezonu güzel bir sırada bitireceklerini belirten Ekşi, “Göreve geldiğimiz gibi hemen harekete geçtik. Önce iç transferde sonra da dış transferde çalışmalar yaptık. Teknik heyetimizi bulduk. Takımı Kartepe’ye gönderdik ve biz de çalışmalara başladık. Kolay bir iş olmayacağını biliyorduk ama Sakaryaspor bizim sevdamız. Sakaryaspor için elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah bu sene alnımızın akıyla tertemiz bitireceğiz. Bizim takımımız bu ligden çıksa 1. Lig’de oynar. İyi bir takım kurduk. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Ben inanıyorum. Takım birbirine alıştıktan sonra bu takımı yenebilecek bir takım yok” ifadelerini kullandı.