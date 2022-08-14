Sakaryaspor Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrulta yeşil-siyahlı ekibin son olarak Konyaspor forması giyen Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.