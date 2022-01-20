banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti

Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 48 puanla lider durumda olan Sakaryaspor, aynı zamanda altyapısından yetiştirdiği futbolcularla da dikkat çekiyor. Son olarak altyapıda yetişen genç stoper Arif Kocaman Süper Lig takımlarından Kayserispor’a transfer oldu.

Spor 20.01.2022, 11:59
Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 48 puanla lider durumda olan Sakaryaspor, aynı zamanda altyapısından yetiştirdiği futbolcularla da dikkat çekiyor. Son olarak altyapıda yetişen genç stoper Arif Kocaman Süper Lig takımlarından Kayserispor’a transfer oldu.

Türkiye profesyonel liglerinde namağlup tek takım olan Sakaryaspor, TFF 2. Lig’de emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerliyor. Son olarak ligin 20. haftasında sahasında Bayburt Özel İdare Spor’u 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, en yakın rakibiyle puan farkını 8’e çıkarttı. Geçtiğimiz senelerde adından başarılarla söz ettirmesi dışında yetiştirdiği futbolcularla da tanınan Sakaryaspor, geçmişe göz kırpmaya başladı. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Tuncay Şanlı gibi Türk futboluna damga vuran isimleri yetiştiren Sakaryaspor, yakın tarihte ise sadece Burak Bekaroğlu’nu bir üst lige transfer etmişti. 2018-2019 sezonunda Sakaryaspor’dan 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a transfer olan Burak Bekaroğlu bu sezon ise Süper Lig’de mücadele eden Karagümrük’e transfer oldu.

"Sakaryaspor, eski günlerine sportif başarılarıyla birlikte dönmeye başladı"

Yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, eski günlerine sportif başarılarıyla birlikte dönmeye başladı. Yeşil-siyahlılar, son olarak altyapıda yetiştirdiği genç stoper Arif Kocaman’ı Süper Lig takımlarından Kayserispor’a transfer etti. Bu transferle birlikte bir kez daha Türk futbolu gözünü Sakaryaspor altyapısına çevirdi. Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, altyapısında futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Arif Kocaman’ın Kayserispor’a transferinin ardından bu sefer dikkatler alt yapıdan kadroya yeni dahil edilen Berkay Kurubacak, Ruhi Yıldız ve Furkan Toker’e çevrildi. Aynı zamanda Sakaryaspor A takımında bu sezon gelecek vaat eden Azad Tarım ve kaleci Yuşa Tığrak gibi alt yapıdan yetişen futbolcular bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan alt yapı genel koordinatörü Murat Balaban "Eski günlere inşallah dönüyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Sakaryaspor uzun yıllar sonra Türk futboluna yetenekli oyuncular veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11