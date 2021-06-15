Sakaryalı kanocular Eskişehir’de tarih yazdı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün 6 genç kano sporcusu, Eskişehir’de gerçekleştirilen Türkiye kupası yarışlarında farklı kategorilerde 1’inci olup Sakarya’nın adını ülkeye duyurdu.

Eskişehir’de 11 ve 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda ilimizi temsil eden Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, önemli başarılara imza attı. 17 ilden 24 kulüp ve toplamda 226 sporcunun kürek çektiği yarışta, Büyükşehir’in genç kanocularından Muhammet Emin Sulak "1000 metre minik erkekler" kategorisinde, Mustafa Özmen ile Arda Kırımlı "1000 metre büyük erkekler" kategorisinde ve Batın Evren "1000 metre yıldız erkekler" kategorisinde 1’incilik elde etti. Ayrıca Arda Kırımlı, Mustafa Özmen, Ömer Nazik ve Alperen İnanır "4’lü ekip 4 bin 500 metre" takım yarışlarında 1’inci oldu. Sakaryalı kanocular, yarış sonunda yapılan törenle kupa ve madalyalarını teslim aldı.

Spor Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eskişehir’de zorlu kupada kürek çeken 6 sporcumuz önemli dereceler elde edip, Sakarya’nın adını Türkiye’ye duyurdu. Spor kulübümüz, ülke ve dünya çapında daha nice başarılara imza atılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu başarı için sporcularımızın her birine teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.