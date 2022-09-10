Sakarya’da Off-Road Şampiyonası heyecanı

Sakarya’da düzenlenen Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayak birinci etap yarışlarında 30 araç ve 70 sporcu zamana karşı mücadele ediyor.

2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın 5. ayağı Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Sakarya’da başladı. Mücadelenin seremonik startı dün Sakarya Demokrasi Meydanı’nda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından verilmişti. Bugün ise Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi mevkiine 14 ilden gelen 30 araç ve 70 sporcu orman parkurunda start aldı. 54 Otomobil Sporları Kulübü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile organize edilen yarışlarda 11 kilometrelik parkurda 4 tur atacak olan sürücüler zamana karşı mücadele ediyor.

Yarışlarla ilgili bilgi veren 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, “Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 5. ayağını üç gün boyunca Sakarya’da gerçekleştiriyoruz. 30 aracımız var, 14 ayrı şehirden katılımcı arkadaşlarımız var ve 70 pilotumuz var. Bugün ilk günümüz, orman etabında yarışıyoruz. İnşallah yarın da seyirci dediğimiz gösteri turuyla yarışımızı sonlandıracağız. Sürücüler ve seyircilerimizi sezonun en iddialı parkuru bekliyor. Sürücülerimiz memnunlar, dün antrenman turlarında etabı çok beğendiklerini söylediler. Şuanda güzel gidiyor ve inşallah sonu da güzel biter. Sakarya olarak Off-Road Türkiye Şampiyonası’nda iddialı bir kulüp ve takımız. Altı araç ile yarışıyoruz şehir olarak. Sezonda en yüksek puanı alan kulübüz. Puan ortalaması da en yüksek olan kulübüz. Bizim hedefimiz büyük. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin de katkılarıyla şuanda Türkiye’nin en büyük otomobil ve motor kulüpleri tesisleri Sakarya’da başladı. 260 dönüm arazi üzerine 11 farklı branşta organizasyonların yapılabileceği Spor Ada Kompleksi adı altında bir tesis şuanda yapım aşamasında” dedi.

Dün seremonik start ile başlayan ve bugün orman parkurunda devam eden yarışlar yarın seyirci etabıyla son bulacak.