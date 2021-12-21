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Sakarya’da 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter dökecek

‘Bisiklet şehri’ unvanı ve düzenlediği 2 dünya kupası ile ‘spor şehri’ olarak anılan Sakarya, Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. 3 gün sürecek olan ve 10 farklı siklette 600’e yakın sporcunun şampiyonluk için mücadele vereceği organizasyonda, aralarında olimpiyat ve dünya müsabakalarını yönetmiş isimlerin yer aldığı 200 hakem de görev yapacak.

Spor 21.12.2021, 17:12 21.12.2021, 17:21
Sakarya’da 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter dökecek

‘Bisiklet şehri’ unvanı ve düzenlediği 2 dünya kupası ile ‘spor şehri’ olarak anılan Sakarya, Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. 3 gün sürecek olan ve 10 farklı siklette 600’e yakın sporcunun şampiyonluk için mücadele vereceği organizasyonda, aralarında olimpiyat ve dünya müsabakalarını yönetmiş isimlerin yer aldığı 200 hakem de görev yapacak.

Türk Bayrağı’nı dalgalandıran Mete Gazoz, Toprak Razgatlıoğlu, Mükremin Aktaş, Serhat Kırık gibi değerleri yetiştiren ve sporun merkezi haline gelen Sakarya dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. 24-25-26 Aralık tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın basın lansmanı yapıldı. Adapazarı’nda bulunan bir otelde gerçekleştiren lansman törenine Belediye Başkanı Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, sporcular, antrenörler ile basın mensupları katıldı.

3 gün sürecek olan ve Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyonada Türkiye’yi, olimpiyat oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmiş ve madalya kazanmış sporcular mücadele edecek. Müsabakalarda 10 farklı siklette 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter dökecek. Ayrıca aralarında olimpiyat ve dünya müsabakalarını yönetmiş isimlerin yer aldığı 200 hakem de şampiyonada görev alacak.

Güreş ailesinden teşekkür

Lansman açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “İnsanların gibi şehirlerinde ruhu vardır. Sakarya zaten belediyecilik anlamında kendini ispat etmiş şehirlerden biri. Türk bayrağını dünyanın birçok yerinde dalgalandırmış birçok kardeşlerimiz bu şehirden çıkmıştır. Bu şampiyonanın düzenlenmesi için maddi ve manevi olarak bütün desteğini sunan Ekrem Yüce Başkanımıza güreş ailesi olarak teşekkürü borç biliriz. Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın ülkemize, Türk güreşimize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Sakarya dünya yıldızları yetiştiriyor

Dünyada önemli başarılara imza atan sporcuların Sakarya’da yetiştiğine vurgu yapan Başkan Yüce, “Spor Şehri Sakarya’da yine ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya pek çok spora ve başarılı sporcuya ev sahipliği yapan, ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Neredeyse her spor dalında şampiyonumuz, temsilcilerimiz var. Güreş alanında da pek çok şampiyon tabiri caizse Sakarya’nın suyundan içmişler. Biliyorsunuz Metehan Başar ve Yunus Emre Başar kardeşlerimiz milli formamızı gururla taşıyorlar” diye konuştu.

Sakarya ismini tüm dünyaya duyurdu

Başkan Yüce, Sakarya’nın ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaparak spor alanında ismini dünyaya duyurduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak biz de sporcularımızın yetişmesi için her türlü desteği sağlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde 24 branşta 2 bin 627 sporcu ve 37 antrenör mevcut. Yaz okulları, karate ve boks müsabakaları, atletizm, doğa yürüyüşleri, binicilik gibi pek çok farklı alanda programlar düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz. Bizler biliyoruz ki sağlıklı bir toplum için spor olmazsa olmazlardandır. Spor yapanlar, hayatlarını bir disiplin içerisinde yaşarlar. Gerek bireysel gerek takım sporları fark etmeksizin sporun temelinde yatan bir ahlak bilinci vardır. Bu sebeple spor faaliyetlerini çok önemsiyor gerek ulusal gerek uluslararası arenada gerçekleştirilen şampiyonaların şehrimizde düzenlenmesinden gurur ve mutluluk duyuyoruz. İçerisinde bulunduğumuz pek çok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptık. BMX Dünya Kupası, MTB Cup Dağ Bisikleti Şampiyonası, Türkiye Yol Bisikleti Yarışları gibi bisiklet etkinlikleri ile adımızı tüm dünyaya duyurduk” şeklinde konuştu.

2022’de Sakaryalıları uluslararası organizasyonlarda buluşturacağız

Sakarya’nın ‘bisiklet dostu’ unvanından bahseden Başkan Yüce, 2022 yılında sporseverleri birçok uluslararası organizasyonda buluşturacaklarını belirterek, “2022 yılı içerisinde de ulusal ve uluslararası müsabakalar Sakaryalıları bekliyor. Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası 24-25-26 Aralık tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek. Ülkemizin tüm dünyada bilindiği ve en başarılı olduğu spor dallarından biri olan güreş müsabakalarının şehrimizde yapılması bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda, Büyükşehir Belediyesi ve federasyon arasında şampiyonanın iş birliği protokolü imzalandı.

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