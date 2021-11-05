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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Bisiklet yolunda hedef 500 kilometre”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin bisiklet alanındaki hedeflerini anlattı. Başkan Yüce, belediye bünyesinde ‘bisiklet şube müdürlüğü’ oluşturacaklarını, 5 yıllık süreçte ise hedeflerinin 500 kilometrelik bisiklet yolu yapmak olduğunu söyledi.

Spor 05.11.2021, 10:15
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Bisiklet yolunda hedef 500 kilometre”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin bisiklet alanındaki hedeflerini anlattı. Başkan Yüce, belediye bünyesinde ‘bisiklet şube müdürlüğü’ oluşturacaklarını, 5 yıllık süreçte ise hedeflerinin 500 kilometrelik bisiklet yolu yapmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ’Bisiklet Şehri’ unvanına sahip ilk kenti Sakarya, BMX Supercross Dünya Kupası ve MTB Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden 250 sporcunun pedal çevirdiği yarışlara Sakaryalılar da büyük ilgi gösterdi. Dünya standartlarındaki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki tribünler 9 gün süren şampiyona boyunca boş kalmadı. 31 Ekim Pazar günü sona eren yarışları ilk günden itibaren 20 binden fazla seyirci tribünden takip ederek bu heyecana ortak oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bisiklet ile ilgili hedef ve projelerini anlattı.

“Bisiklet konusunda Sakarya olarak çok ciddi çalışmalarımız var”

BMX Supercross Dünya Kupası’nın Sakarya’da yapılmasından mutluluk duyduklarını belirten Başkan Yüce, “Organizasyon için Sakarya isabetli bir seçim. Çünkü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın en modern pisti. Böyle bir alanda Dünya Kupası yarışları yapılmış oldu. Bisiklet konusunda Sakarya olarak çok ciddi çalışmalarımız var. Malum dünyada nadir şehirlere verilen ’Bisiklet Şehri’ unvanını Sakarya almıştır. Bu unvanı alabilmesi için 9 kriter vardı. Bu kriterlerin tamamını mükemmel bir şekilde gerçekleştirdik. Yapılan çalışmaların neticesinde Sakarya, Bisiklet Şehri unvanını aldı. Bundan sonra biz bunun sürdürülebilirliği konusunda çalışmalarımızı arttırmak için ciddi projeler oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Bisiklet için bir şube müdürlüğü oluşturacağız”

Başkan Yüce, kentin bisiklet alanındaki gelişimi için projelerini anlatırken, “Nasip olursa 8 Kasım’da meclisimizden bir karar alacağız. Sadece bisiklet yollarının yapılması, bakımı, onarımı, arttırılması ile ilgili bir şube müdürlüğü kuracağız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bisiklet yollarıyla ilgili bir şube müdürlüğünü oluşturacağız. Bununla birlikte 40 rota 40 nokta projemizi başlattık. 40 noktada bisiklet moka kafeler oluşturuyoruz. 40 rotada bisiklet tamir yerleri oluşturuyoruz. Bisiklet sahipleri bisikletlerinin bakım ve onarımları konusunda sorun yaşamayacak. Bunu çok önemli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bisiklet yolunda hedef 500 kilometre

Sporun insanlar için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Spordan vazgeçemeyiz. Dünyada güncel hayatta kullanılabilen tek spor bisiklet sporu. Hem spor yapıyorsunuz hem de ulaşım aracı olarak kullanıyorsunuz. Bisiklet bir kültür, biz Sakarya’da bu kültürü yaygınlaştırmak, bisikletsiz hayat olmaz felsefesini yaymak istiyoruz. Sakarya’da yaşayan insanların en yakın dostu bisiklet olmalıdır projesini başlatıyoruz. Bu dost hayatın her safhasında yanında. Bisiklet bizim vazgeçilmez bir tutkumuzdur” açıklamasını yaptı.

Başkan Yüce son olarak, önümüzdeki 5 yıllık süreçte Sakarya’daki 67 kilometrelik mevcut bisiklet yolunu 500 kilometreye uzatma hedefinde olduklarını söyledi.

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