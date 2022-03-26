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Sait Yılmaz: “En son ihtiyacımız olan şey, kendi içimizdeki kısır çatışmalar”

Fenerbahçe’de 9 Nisan günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi başkan adayı Sait Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Spor 26.03.2022, 16:39
Sait Yılmaz: “En son ihtiyacımız olan şey, kendi içimizdeki kısır çatışmalar”

Fenerbahçe’de 9 Nisan günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi başkan adayı Sait Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz, Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Yüksek Divan Kurulu seçimine az bir süre kala iki başkan adayının kişisel sorunları nedeniyle kamuoyunda başlayan tartışmaların, Fenerbahçe camiasına zara vereceğini belirten Yılmaz, “Öncelikle bu kısır tartışmanın Fenerbahçe’nin ne geleceğine ne de bugün içinde bulunduğu duruma katkı sağlamayacağını belirtmek isterim. Aksine bu kişisel tartışmanın Yüksek Divan Kurulu üzerinden yapılması gerek Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, gerek kongre üyelerimizi, gerekse taraftarlarımızı ayrıştıracak ve Fenerbahçe’nin birliğine zarar verebilecektir. Bu kısır tartışma, her 2 adayı da yıpratır, zarar görmelerine neden olur. Bunu hiçbir şekilde istemeyiz zira bizler Fenerbahçe’nin birliği ve bütünlüğünü temsil edecek ve edilmesini sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeliyiz. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre üyelerimiz ve taraftarlarımız bizden bunu beklemektedir” ifadelerinde bulundu.

“En son ihtiyacımız olan şey, kendi içimizdeki kısır çatışmalar”

Fenerbahçe’nin 3 Temmuz 2011’de başlayan süreçten itibaren zarar gördüğünü dile getiren Sait Yılmaz, “Fenerbahçemiz hepimizin bildiği gibi belki de dünyada hiçbir spor kulübünün başına gelmemiş bir kumpas süreci yaşadı. 2010-2011 sezonunda anasının ak sütü gibi elde ettiği şampiyonluğun ardından Fenerbahçe, 3 Temmuz kumpasıyla fetö terör örgütünün saldırısına maruz kaldı. Aradan yıllar geçti, saldırılar bitmedi hatta takım otobüsü bile kurşunlandı. Camiamızın destansı mücadelesiyle bu saldırıların hepsi boşa çıkarıldı. Bunca saldırıyı, bunca kaotik olayı yaşamış bir camianın en son ihtiyacı olan şey kendi içinde yaşayacağı kısır çatışmalardır" dedi.

"Derdimiz Fenerbahçe’nin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa etmek"

Birinci önceliğin fikirlerimizle ve enerjimizle Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nun daha aktif, daha yol gösterici bir hale bürünmesini sağlamaktır diyen Yılmaz, “Burada ne için olduğumuzu, bu mücadeleyi ne için verdiğimizi kimsenin unutmaması gerekir. Derdimiz, tasamız, sevdamız Fenerbahçe’dir ve Fenerbahçe’nin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa etmektir. Biz bunun için varız ve bunun için yola çıktık! Projelerimizle, fikirlerimizle ve enerjimizle Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nun daha aktif, daha yol gösterici bir hale bürünmesini sağlamak birinci önceliğimizdir. Yüksek Divan Kurulu’nun görevi seçilmiş yönetim kurulundan rol çalmak, onların altını oymak değil yeri geldiğinde yol gösterici görevi üstlenmek ve arka çıkmaktır” diye konuştu.

“Başka Fenerbahçe yok!”

Yüksek Divan Kurulu’nun değişim ve gelişime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sait Yılmaz, “Biz Yüksek Divan Başkanlığı için oy kullanacak 4000 bin üyeyi de birer “Yüksek Divan Kurulu Başkanı” olarak görüyoruz. Her üyemizin görüşlerinden, tecrübelerinden faydalanacağımızın sözünü veriyoruz. Yüksek Divan Kurulu’nun değişmeye ve gelişmeye ihtiyacı var. Değişimi, gelişimi ise ancak yıpranmamışlar ve bunu yapmaya enerjisi olanlar sağlayabilir. Analizlerimizi yaptık, eksikleri tespit ettik, projelerimizi hazırladık. Buradan herkese sesleniyorum kişisel kavgalarınızı bir kenara bırakın, Fenerbahçemize neler katabilirsiniz onları anlatın. Çünkü başka Fenerbahçe yok!” şeklinde konuştu.

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