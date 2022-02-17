Sait Karafırtınalar: "Takımın kalitesine zerre inancım azalmadı"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Bazen bitti dediğiniz yerde yeniden başlarsınız, bu takımın kalitesine inancım zerre azalmadı. Bu mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Adanaspor deplasmanda Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, rakiplerini tebrik ederek, "İlk yarı iki duran topları vardı, duran toptan sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz ligin iki liderinden bir tanesiydi. İstediğiniz kadar önlem alalım, çalışalım, bazen olmuyor. Üç haftadır duran toptan gol yiyoruz. İlk yarıda benim de hatam vardı. Beklemeyi tercih etmiştim, ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle çok farklı bir Adanaspor ortaya çıktı. Kaybederse bile mücadele ederek kaybedelim demiştik, buna uygun bir mücadele verdik. Oyuncularım ikinci yarı karakter koydular, ikinci yarı tek kale oynadık, topu vermedik. Rakibimizin kontratakları vardı, bu da beklediğimiz bir şeydi. Son anda kaçan gol olsaydı bizim adımıza çok sevindirici olacaktı. Bazen bitti dediğiniz yerde yeniden başlarsınız, bu takımın kalitesine inancım zerre azalmadı. Bu mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız" dedi.