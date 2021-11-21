Sait Karafırtınalar: ”Oyunun hem taktik hem psikolojik tarafını çok iyi oynadık"

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü mağlup eden Adanaspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ”Galibiyet için oyuncularımı, kutluyorum inanılmaz bir mücadele verdiler” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Adanaspor sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3’e çıkardı. Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ”Öncellikle galibiyet için oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele verdiler. İyi oyunla iyi bir skorla kazanmayı bildiler. Buraya gelip bizleri destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu böyle devam eder. Maçın tamamında aşağı yukarı git geller olsa da topun kontrolü bizdeydi. Ankaragücü gibi bir takıma bunları yapabilmek kolay bir şey değil. Oyunun hem fizik tarafını hem taktik tarafını ve psikolojik tarafını çok iyi oynadık. Son dakikalarda yine maça bir heyecan getirsekte verilen penaltı bence doğru bir karar. Ama bunun dışında ondan sonra tekrar pozisyona girip çok farklı bir şey de olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki Samsun maçına hazırlanacağız. Hedefim de bir şey değişmedi. En az 35 puan alıncaya kadar hedefle ilgili herhangi bir şey Söylemeyeceğim. Tamamen rahatladıktan sonra belki o zaman yukarısı için bir şeyler söyleyebiliriz. Biz lider Ankaragücü’nü kendi sağımızda yenebiliyorsak her takımı yenebiliriz. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yine biz maç maç gideceğiz. Kazandıkça yükselişlerimiz devam edecek” diye konuştu.