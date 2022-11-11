Şahinbey Ampute Takımı’nın hedefi Türkiye Kupası

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği Ampute Futbol Türkiye Kupası, 13-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Van ilinde yapılacak.

Van’da 13-17 Kasım tarihlerinde oynanacak olan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı ilk maçını saat 13.00’te ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile oynayacak. Ampute Futbol 2022 Türkiye Kupası müsabakaları hazırlıklarını tamamlayan ve bugün yola çıkan Şahinbey Ampute Futbol Takımı Türkiye Kupası’nı müzesine getirmeyi hedefliyor. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin Türkiye Kupası’nı kazanmak olduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak her zaman olduğu gibi bu yılda Türkiye Kupası’nı Gaziantep’e getirmek için çalışacağız. İyi bir kadromuz var. 13 Kasım Pazar günü ODTÜ ile kupadaki ilk maçımıza çıkacağız. Oldukça zorlu bir maç olacak. İlk maçımızda galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

13/27 kasım tarihleri arasında Van’da yapılacak olan Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarında 13 kasım Pazar günü ODTÜ Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 15 kasım Salı Günü ise Alves Kablo Ampute Spor Kulübü maçına çıkacak. Grupta ilk iki sırada yer alması durumunda ise Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 16 Kasım çarşamba günü oynanacak yarı final müsabakalarında yer alacak. katılacak. Yarı finalde kazanması durumunda 17 Kasım Perşembe günü kupa final maçına çıkacak olan Şahinbey Amtupe Takımı, yarı finalde kaybetmesi halinde ise 17 kasım Perşembe günü oynanacak olan 3.-4.’lük maçına çıkacak.

Şahinbey Ampute Takımı’nın da yer aldığı B Grubu’nda, Odtü Spor Kulübü ve Alves Kablo Ampute Spor Kulübü yer alırken, A Grubu’nda ise Etimesgut Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi Bedensel Egelli Gençlik ve Spor Kulübü takımları yer alıyor.