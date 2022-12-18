Şahinbey Ampute, Ortahisar’ı 8-2 mağlup etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Ortahisar Belediye Spor Ampute Futbol Kulübü’nü 8-2 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin önemli takımlarından Ortahisar Belediye Spor Ampute Futbol Kulübü’nü kendi evinde 8-2 mağlup ederek ligdeki iddiasını ortaya koydu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçerken maçın hemen başında 3. dakikada Ortahisar Belediye Spor Ampute Futbol Kulübü Emre Gürbe’nin golü ile 1-0 öne geçti. Mavi-Beyazlı ekip kısa sürede kendini toparlayarak 6. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu eşitleyip, 24. dakikada Yussif Yahaya ile öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 26 ve 27 dakikalarda Ömer Güleryüz’ün golleri ile farkı açarken Ortahisar Belediye Spor Ampute Futbol Kulübü’nün ikinci golü 30 dakikada Marcelino Manuel Alfredo’dan geldi. Maçın yıldızı Ömer Güleryüz 31 dakikada tekrar sahneye çıkarak rakibin umutlarını kırıp durumu 5-2 yaptı. Maçın kalan dakikalarında 34 dakikada Kemal Güleş, 40. dakikada Yussif Yahaya ve 44. dakikada Muhammet Yegen kaydettikleri gollerle rakiplerini 8-2 mağlup ettiler.

Fatih Karakuş: "Biz iyi bir takımız"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş alınan galibiyetle ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını belirterek, "Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Bizim için lig yeni başladı. Kendi evimizde üst üste aldığımız iki beraberliğin ardından aldığımız iki galibiyet bizi yeniden kendimizi bulmamızı sağladı. Ligin şampiyonluk oranı en yüksek takımız. Çünkü biz iyi ve güçlü bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum. Galibiyet serisini önümüzdeki maçlara da taşıyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

Kaptan Ömer Güleryüz: "Daha iyi yerlerde olacağız"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kaptanı Ömer Güleryüz, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Güzel bir maç oldu. 1-0 geriye düştüğümüz maçtan geri dönmesini bildik. Birçok pozisyona girdik ve kaçırdık. Aslında skor daha da farklı olabilirdi. Rakibimizi de centilmenliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz çok iyi bir takımız ve üst üste ikinci galibiyetimizi aldık. Daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.