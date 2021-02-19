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Sahanın mutlak hakimi Beşiktaş!

Süper Lig’de zirve yarışı veren Beşiktaş, oynadığı baskılı futbolla da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar geride kalan 24 haftada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynadı.

Spor 19.02.2021, 11:50
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Sahanın mutlak hakimi Beşiktaş!

Süper Lig’de zirve yarışı veren Beşiktaş, oynadığı baskılı futbolla da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar geride kalan 24 haftada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynadı.

Süper Lig’de boy gösterdiği 24 maçta 51 puan toplayarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, attığı 53 golle de ligin en skorer ekibi oldu. Siyah-beyazlıların dikkat çeken bir diğer istatistiği ise topa sahip olma oranı. Boy gösterdiği karşılaşmalarda rakibe baskı kurarak topu kontrol eden Sergen Yalçın’ın öğrencileri, topa sahip olma konusunda da oldukça başarılı bir grafik yakaladı. Geride kalan 24 karşılaşmada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynayan siyah-beyazlılar, rakiplerine de büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş’ın bu sezon en çok topla oynadığı karşılaşmalar ise deplasmanda 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesiyle yine rakip sahada 4-1 galip gelinen Karagümrük maçları oldu. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde yüzde 72’lik topa sahip olma ortalamasıyla oynadı.

En düşük ortalama, en farklı galibiyet!

Beşiktaş geride kalan 24 haftanın yalnızca 3’ünde topa hakim olma konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise Beşiktaş’ın bu 3 maçı da kazanmış olması. Başakşehir karşısında 3-2 galip gelen siyah-beyazlılar bu maçta yüzde 44 topa sahip olmayla oynarken, bir hafta sonra ise Fenerbahçe deplasmanında yine yüzde 44’le oynadı. Sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, bu mücadelede Larin’in 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadı. Beşiktaş’ın bu sezon en az topa sahip olduğu karşılaşmanın Çaykur Rizespor maçı olması ise dikkat çekti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ligde en az topa sahip oldukları karşılaşmadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

10 kişi de kalsa oyuna hakim

Beşiktaş bu sezon oynadığı 24 maçın 5’inde sahada 10 kişi kaldı. Ancak siyah-beyazlı ekip bu maçlarda da topa sahip olma üstünlüğünde dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor karşılaşmalarında 10 kişi kalan Beşiktaş, bu maçlardan yalnızca Fenerbahçe deplasmanında topa sahip olma konusunda rakibinin gerisinde kaldı. Ezeli rakibi karşısında Larin’in 50. dakikada kırmızı kart görmesine karşın 4-3 galip gelen siyah-beyazlılar, bu maçta yüzde 44’lük topla oynamayla rakibinin gerisinde kalmıştı. Denizlispor deplasmanında Josef’in kırmızı kart görmesine karşın yüzde 51’lik ortalamayla oynayan siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısında ise kaleci Ersin’in 55. dakikada oyundan atılması sonrasında 3-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş bu maçta 10 kişiyle yüzde 69 topa sahip olma oranı yakaladı. Ligin ikinci yarısında Trabzonspor karşısında Dorukhan’ın oyundan atılması sonrasında son 15 dakikayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, buna karşın yüzde 64’lük topla oynama oranına sahip oldu. Kara Kartal’ın en dikkat çekici performansı ise 24. hafta mücadelesinde Konyaspor karşısında oldu. Maçın henüz 21. dakikasında N’Sakala’nın oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Beşiktaş, uzatma dakikaları da dahil olmak üzere 75 dakika 10 kişi oynamasına karşın yüzde 58’lik topa sahip olma oranına ulaştı ve mücadeleyi de 1-0 kazanmasını bildi.
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14. Rizespor 24 26
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