Saha içinde teknik heyet ve saha görevlileri tekme tokat kavga etti

Bilecik’te oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakasının 40. dakikasında BAL denetçisi ile Arifiye Kalaycı Spor Antrenörü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, küfürler havada uçuştu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan oynan BAL 11. Grup 24. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü ile ligin şampiyonluk adayı Sakarya ekibi Arifiye Kalaycı Spor karşı karşıya geldi. Müsabakanın 42. dakikasında skor 1-1 iken Arifiye Kalaycı Spor Antrenörü Behçet Durak kendine ayrılan yerden fazla çıkınca BAL denetçisi İsmail Özdil kendisini uyardı. Bu esnada antrenör Behçet Durak, İsmail Özdil’e sert tepki gösterdi. Ardından yaşanan tartışmada antrenörü Behçet Durak’ın küfür ettiği gerekçesiyle maçın orta hakemi tafarından kırmızı kartla cezalandırıldı. Ardından Behçet Durak saha görevlisi Mehmet Ali Keskin de küfür edince ortalık bir anda karıştı. İkili birbirlerine yumruk yumruğa girerken, polisler ayırdı. Yaşanan olaylar sonrası ev sahibi 1969 Bilecik Spor Kulübü bir golde bulurken, soyunması odasına önde girdi.

Elindeki su şişesini tribünlere fırlattı

Maçın kadın orta hakemi ve yardımcıları ilk yarı sonunda soyunma odasına giderken az sayıda Arifiye Kalaycı Spor yöneticileri ve taraftarlarından hakaretlere maruz kaldı. Arifiye Kalaycı Sporlu bir futbolcu maç sonunda soyunma odasına giderken elindeki su şişesini tribünlere fırlatırken, ortalık yeniden karıştı. Maç sonundan yaşanan olaylarda Arifiye Kalaycı Spor kalecisi soyunma odasının kapısını kırarken, polis olayları güçlükle yatıştırdı.