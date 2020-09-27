Sağlık çalışanlarına spor morali
SPOR İSTANBUL TARAFINDAN, PANDEMİYE KARŞI VERDİKLERİ MÜCADELEYİ YILMADAN SÜRDÜREN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ÜST DÜZEYDE HİJYEN TEDBİRLERİ ALINARAK DÜZENLENEN ‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL TENİS TURNUVASI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Spor İstanbul tarafından, pandemiye karşı verdikleri mücadeleyi yılmadan sürdüren sağlık çalışanlarına yönelik üst düzeyde hijyen tedbirleri alınarak düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarına Özel Tenis Turnuvası’ gerçekleştirildi.
213 sağlık çalışanının katıldığı özel turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kayıt ücreti alınmayan bu özel turnuvada, bugün gerçekleştirilen finallerde şampiyonlara ödülleri İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş tarafından verildi.
18+ Tek Kadınlar Turnuvası’nda şampiyonluğa Merve Herduman, 18+ Tek Erkeklerde ise şampiyonluğa Alp Yakut ulaştı. 35+ Tek Kadınlar turnuvasında yaşanan kıyasıya mücadeleyi kazanan isim Emel Pehlivan oldu. Bir diğer kategori olan 35+ Tek Erkekler de şampiyonluğa Özer Özdemir ulaştı.
Turnuvanın son finali olan Çift Erkekler de Şampiyon Ahmet Yelkencioğlu ve Suat Nail Ömeroğlu çifti oldu.
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