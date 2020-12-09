Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tebrikler asil duruşlu Başakşehir"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo’nun, Paris Saint-Germain maçının dördüncü hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılığa maruz kalması sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Paris Saint Germain’e konuk olan Başakşehir’de Yardımcı Antrenör Pierre Webo, müsabakanın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun ırkçı söylemine maruz kaldı. Yaşanan bu olay sonrasında Başakşehir, takım olarak sahadan çekilirken, Türkiye’de spor ve siyasetin önde gelen isimleri kulübe desteklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz. Irkçılığa hayır" dedi.