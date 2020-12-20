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Sagal: “Direkten dönen topta kaleci biraz şanslıydı”
Denizlispor’un Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı ekibin Şilili golcü oyuncusu Angelo Sagal, "Direkten dönen topta kaleci biraz şanslıydı" dedi.
Spor 20.12.2020, 20:37
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Denizlispor’un Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı ekibin Şilili golcü oyuncusu Angelo Sagal, "Direkten dönen topta kaleci biraz şanslıydı" dedi.Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor’u 1-0 yenen Denizlispor, evindeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Şilili golcü Angelo Sagal, galibiyeti hep beraber isteyerek ve çalışarak aldıklarını ifade ederek, “Farklı bir Denizlispor vardı bugün. Bunu hep beraber isteyerek, kendi duruşumuzu göstererek ve yaptığımız çalışmaları farklılaştırarak başardık. Nerede olduğumuzun farkındayız. Bunun da bir duruş değişikliğiyle üstesinden geldik. Direkten dönen topta kaleci biraz şanslıydı ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Ben veya başkası atabilir ama önemli olan takımın galibiyet alması. Sonrasında bireysellik öne çıkar. Öncelik takımın iyi olması ve takım ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz” diye konuştu.
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