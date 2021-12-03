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Sağ elinin ardından bu kez sol eliyle dünya şampiyonu oldu

Bilek güreşinde iki dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ahmet Yenerer, Romanya’daki Dünya Şampiyonası’nda bu kez sol eliyle şampiyon oldu. 50 yaşındaki sporcu seremonide İstiklal Marşı’nı dinletirken, Türkiye takım halinde üçüncülük elde etti.

Spor 03.12.2021, 16:38
Sağ elinin ardından bu kez sol eliyle dünya şampiyonu oldu

Bilek güreşinde iki dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ahmet Yenerer, Romanya’daki Dünya Şampiyonası’nda bu kez sol eliyle şampiyon oldu. 50 yaşındaki sporcu seremonide İstiklal Marşı’nı dinletirken, Türkiye takım halinde üçüncülük elde etti.

Bilek güreşi milli takım sporcusu Ahmet Yenerer, Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 3. kez dünya şampiyonu unvanını elde etti. Daha önce 2016 yılında Bulgaristan’da 2019 yılında ise Romanya’nın Köstence kentinde düzenlenen şampiyonalarda sağ el ile yarıştığı müsabakalarda tüm rakiplerini deviren Yenerer, 2 kez dünya şampiyonu olmuştu. Kariyerinde 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan sporcu, kilosunda 11 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu unvanını kimseye bırakmıyor.

Romanya’da büyükler ve masterler kategorilerinde yarışan 50 yaşındaki sporcu, sağ el müsabakalarında ise yarı finalde kaybederek hedefine ulaşamadı. Yenerer kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklediği için mutlu olduğunu belirterek, “Bizlere destek veren teknik ve idari ekibimize teşekkür ediyorum. Güzel bir şampiyona geçirdik. Emeklerimizin karşılığını almak güzel” diye konuştu.

Turnuvada bayan masterler kategorisinde yarışan Gülendam Sarıbağ da dünya şampiyonu unvanı elde etti.

Diğer yandan şampiyonada Türk Milli Takımı takım halinde dünya sıralamasında üçüncülük elde etti. Şampiyonada genç Türk sporcular 3 altın, 4 bronz madalya kazandı. Büyüklerde ise 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya Türk sporculara verildi.

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