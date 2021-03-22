Sadık Çiftpınar: İstiyorsa MR sonuçlarını yollarım

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-1 lik skorla berabere kaldı.

Maç kadrosunda yer almayan Sadık Çiftpınar hakkında dev derbi sonrası yapılan ''sakat değil'' eleştirilerine oyuncudan cevap geldi.

Sadık Çiftpınar, eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Bir tv kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddalara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili emar sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim.. saygılar.