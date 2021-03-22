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Sadık Çiftpınar: İstiyorsa MR sonuçlarını yollarım

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar kendisine yöneltilen ''sakat değil'' eleştirilerine yanıt verdi.

Spor 22.03.2021, 00:00 22.03.2021, 15:53
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Sadık Çiftpınar: İstiyorsa MR sonuçlarını yollarım

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-1 lik skorla berabere kaldı. 

Maç kadrosunda yer almayan Sadık Çiftpınar hakkında dev derbi sonrası yapılan ''sakat değil'' eleştirilerine oyuncudan cevap geldi. 

Sadık Çiftpınar, eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

 

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