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Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Sadık Çiftpınar'ın ameliyat olduğu öğrenildi.

Spor 31.03.2021, 11:35
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Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi.

BEL FITIĞI AMELİYATI GEÇİRDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun bel fıtığı ameliyatı geçirdiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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