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Sackey, 2 yıl daha Hatayspor’da

Süper Lig ekibi Hatayspor, sözleşmesi sona eren Isaac Sackey ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.

Spor 07.07.2021, 16:46
Sackey, 2 yıl daha Hatayspor’da

Süper Lig ekibi Hatayspor, sözleşmesi sona eren Isaac Sackey ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Süper Lig’in flaş takımlarından Hatayspor, orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başında Alanyaspor’dan transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki futbolcu ile bordo-beyazlı kulüp 2 yıl daha sözleşme uzattı.

Ön libero mevkiinde oynayan başarılı futbolcu geçen sezon 28 lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapamadı.
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