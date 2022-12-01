Sacha Boey: "Benim için önemli olan şampiyon olmak"

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, kendisi için şampiyonluğun önemli olduğunu söyledi. Boey ayrıca, Fenerbahçe ile herhangi bir iletişimi bulunmadığını ve teklif almadığını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Sacha Boey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yakaladığı çıkışın sorulması üzerine Boey, "Bunun tek bir nedeni var, yapmış olduğum çalışmalar. Takım haricinde olduğum süreç boyunca da çalışmalarımı bırakmadım, devam ettim. Takımın da iyi sonuç alması benim de daha çok parlamama sebep oldu" diye konuştu.

Yeni sözleşme konusuyla ilgili olarak 22 yaşındaki futbolcu, "Sözleşme konularıyla ilgili de bu konuyu menajerime bırakıyorum. Şu anda futboluma odaklanıyorum" dedi.

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için ise Boey, "Umarım Kamerun ileri gidebilir, Fransa’nın gittiği gibi. Çok büyük bir turnuva. Şu anda kendi takımıma konsantre oluyorum. Umarım gelecekte ben de katılırım" şeklinde konuştu.

Gelecek planları hakkında da konuşan Sacha Boey, "Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takım içerisinde bile değildim. Şu anda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da iyi bir noktadayım. Benim için burada olmak önemli. Benim için burada şampiyon olarak bitirmek önemli" ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçının kendisine göre oynadıkları en iyi karşılaşmalardan biri olduğunu aktaran başarılı futbolcu, "Attığımız 7 gol de bunun bir kanıtıydı. Şu anda da iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı maçları her hafta tekrar etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Sacha Boey, ayrıca Dünya Kupası arasından dolayı oyunlarında ve motivasyonlarında herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi. Boey, son olarak Fenerbahçe ile hiçbir şekilde iletişimi olmadığını ve onlardan bir teklif gelmediğini ifade etti.