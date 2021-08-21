Sabri Sarıoğlu Galatasaray’dan Ayrılma Sebebini İlk Kez Anlattı

GALATASARAY’DAN AYRILIŞ…

“Prandelli ile ilk antremana çıktığımızda beni kadroda düşünmediklerini söylediler. Bu süreçte onlardan istediğim tek şey bana karşı gerçekçi olmalarıydı. Buna rağmen bana hiçbir şekilde bir açıklama yapılmadı.”

Mancini çok değerli bir antrenör. Kendisi ile çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ondan sonra Prandelli dönemi başladı. Hatta antreman başlamadan bir iki gün önce çalışanlarla sohbet ederken o sırada uçaktan indiğini söylediler. O dönemin kaptanı ben olaraktan benim karşılamamın daha uygun olacağını söylediler. Saygıdan yeni gelen antrenörümüzü karşıladım. Ertesi gün antremana çıktığımızda beni kadroda düşünmediklerini söylediler. Bu söylemin arkasında ise hiçbir gerekçe sunmadılar. Bu beni çok üzdü. Bu konu ile ilgili çok detay var ama ben konuşmayı tercih etmiyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray hakkındaki görüşlerimi hep kendime saklarım. Benim için ailemden sonra Galatasaray geliyor. Bundan dolayı polemiğe girmek istemiyorum.

Bu süreçte onlardan istediğim tek şey bana karşı gerçekçi olmalarıydı. Buna rağmen bana hiçbir şekilde bir açıklama yapılmadı. Daha sonrasında bende altyapıda antremanlara devam ettim. Yönetim değiştikten sonra takıma geri döndüm.

GALATASARAY’I BIRAKMADIM

“Ben Galatasaray’ı bırakmadım. Benim bırakmam için birçok kişi uğraştı.”

Ben Galatasaray’ı bırakmadım. Benim bırakmam için birçok kişi uğraştı. Hatta hiç unutmuyorum sezon bitti ailemle tatildeyken bir telefon geldi “Ne zaman dönüyorsun? Kontratını yenileyeceğiz” diye telefon geldi bana. Dönüşte gene telefon gelen geldi ve bana bunun iptal edildiğini söylediler. Dalga geçer gibi konuştular benimle. Galatasaray benim için hayatın anlamı. Benim ondan kopmam için elinden gelen her şeyi yaptı. Galatasaray benim için her şey. Bunları çok fazla dile getirmek istemiyorum.

PLAKETİMİ DOLABIMDA BULDUM

300. resmi maçım olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaraylılar bilir futbolcunun bu tarz maçlarında plaket verilir. Benim o maçta plaketimi maçtan önce soyunma odasında dolabıma koymuşlardı. Galatasaray’da altyapıda yetişmiş bir oyuncuyum, yıllardız hizmet ediyorum ve karşılığı buydu. Bu çok üzücü bir olaydı benim için. Bunu anlatma sebebim sadece kendim için değil diğer altyapıdan gelen futbolcular içinde.

EN UZUN 16 DAKİKA

“Ben protokol tribününde televizyondan izlemeye başladım. +16 dakikayı görünce çok şaşırdım. Hayatımızın en uzun 16 dakikasıydı.”

Bana önde şans verdi. Zaman zaman yer değiştiriyordum. İki gol atmıştım 3-0 kazanmıştık. Maçta Cihan abi topu kaçırdı Hasan abi ağlamaya başladı, oyunu bırakanlar da oldu. Sonunda kazandık. Maç biter bitmez kenara geçip ne oldu diye sorduğumuzda daha 16 dakika kaldığını söylediler. Önce dalga geçiliyor sandık, inanamadık. Takımın bir kısmı, o heyecana dayanamayan taraftar sahada kaldı. Ben protokol tribününde televizyondan izlemeye başladım. +16 dakikayı görünce çok şaşırdım. Hayatımızın en uzun 16 dakıkasıydı. Fenerbahçe çok ciddi pozisyonlar yakaladığı halde Denizspor’un futbol karakterleri düzgün oyunculardan kurulu olduğu için maçı bırakmadılar. Yürekler ağıza geldi ama mutlu sona ulaştık. İnanılmaz bir sevinç vardı. Benim adıma unutulmaz bir şampiyonluk günüydü.

O GOL RÜYAMA GİRDİ

“Ayda bir kere o pozisyon rüyama giriyor. Futbolculuk kariyerimde unutamadığım anlardan biriydi.”

Hiç unutmuyorum ilk yarı bir pozisyonda Alman milli takımından bir oyuncu yerdeydi ve Hamit sakatlık var diye topu dışarı atarak centilmenlik gösterdi. Bizim yediğimiz golde de Kazım sakatlanmıştı biz topu dışarı atmalarını beklerken onlar atağa çıktı biraz şaşırdık ve golü de yedik. Ayda bir kere o pozisyon rüyama giriyor. Futbolculuk kariyerimde unutamadığım anlardan biriydi. Çünkü kazansak Avrupa şampiyonasında final oynayacaktık. Futbol tarihinde en büyük başarılardan birini elde edecektik.