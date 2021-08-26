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Sabahat Akkiraz Ali Koç'a verdiği sözü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı: Fenerbahçe Geliyor!
Türk halk müziğinin usta isimlerinden ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe marşı yaptı. Ali Koç'un forma hediyesinden sonra, "Ben de marş sözü vereyim" diyen Akkiraz, merak edilen o marşı paylaştı. 'Fenerbahçe geliyor' isimli marş, taraftarların beğenisini topladı.
Spor 26.08.2021, 16:59
Hasan Akkiraz'ın yazdığı, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Fenerbahçe Geliyor marşının sözleri şu şekilde:
Türkiye'nin gönlünden
Çubuklunun peşinden
Atasının izinden
Fenerbahçe geliyor.
***
Efsaneler içinden
Can,Lefter,Cemil'den
Ne izler var derinden
Fenerbahçe geliyor
***
Sarı'ya Lacivert'e
Aşığız biz ismine
Yazacağız her yere
Fenerbahçe geliyor
***
Kurşunlara hedefiz
Pusulara düşmeyiz
Karanlığa feneriz
Fenerbahçe geliyor
***
Umut bitti desen de
Yenilsen de yensen de
Taraftarın seninle
Fenerbahçe geliyor
***
Hepimiz birer birer
El ele verdik yeter
Bizim adımız Fener
Fenerbahçe geliyor
***
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ MARŞI: