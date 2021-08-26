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Sabahat Akkiraz Ali Koç'a verdiği sözü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı: Fenerbahçe Geliyor!

Türk halk müziğinin usta isimlerinden ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe marşı yaptı. Ali Koç'un forma hediyesinden sonra, "Ben de marş sözü vereyim" diyen Akkiraz, merak edilen o marşı paylaştı. 'Fenerbahçe geliyor' isimli marş, taraftarların beğenisini topladı.

Spor 26.08.2021, 16:59
Sabahat Akkiraz Ali Koç'a verdiği sözü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı: Fenerbahçe Geliyor!

Hasan Akkiraz'ın yazdığı, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Fenerbahçe Geliyor marşının sözleri şu şekilde:

Türkiye'nin gönlünden

Çubuklunun peşinden

Atasının izinden

Fenerbahçe geliyor.

***

Efsaneler içinden

Can,Lefter,Cemil'den

Ne izler var derinden

Fenerbahçe geliyor

***

Sarı'ya Lacivert'e

Aşığız biz ismine

Yazacağız her yere

Fenerbahçe geliyor

***

Kurşunlara hedefiz

Pusulara düşmeyiz

Karanlığa feneriz

Fenerbahçe geliyor

***

Umut bitti desen de

Yenilsen de yensen de

Taraftarın seninle

Fenerbahçe geliyor

***

Hepimiz birer birer

El ele verdik yeter

Bizim adımız Fener

Fenerbahçe geliyor

***

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ MARŞI:

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