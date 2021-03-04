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Sa Pinto: “Şu an Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş"

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürüyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş’ın yapacağı hataları değerlendirerek galip gelebileceklerini ifade ederek, “Şu an bana göre Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş” dedi.

Spor 04.03.2021, 16:00
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Sa Pinto: “Şu an Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş"

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürüyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş’ın yapacağı hataları değerlendirerek galip gelebileceklerini ifade ederek, “Şu an bana göre Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş” dedi.

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Gaziantep FK, zorlu karşılaşmadan puan almak istiyor. Gençlerbirliği maçını 1-0 geriden gelerek ve 10 kişi kalmalarına rağmen 2-1 kazandıkları için memnun olduğunu ifade eden kırmızı-siyahlıların deneyimli teknik adamı Ricardo Sa Pinto, “Şu an Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş. Beşiktaş deplasmanında puan almaya çalışacağız” diye konuştu.

“Gençlerbirliği’nden 3 puan aldığımız için mutluyum”

Gençlerbirliği maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Ricardo Sa Pinto, “Bizim için çok önemli bir 3 puandı. Onların zaten bizim hata yapmamızı bekleyeceklerini biliyorduk. Onlar zaten buraya 1 puan için gelmişlerdi, bunun farkındaydık. Bu ligde kolay maç yoktur. Gördüğünüz gibi dün Ankaragücü, Galatasaray’ı yendi. Dürüst olmak gerekirse Gençlerbirliği maçına iyi başlayamadık. İlk yarı hem ofansif hem de defansif olarak iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha konsantre olduk ve yapmamız gerekenleri düzelttik. Sistemi de değiştirdik 3-4-3’den 4-4-2’ye döndük. Takımımız sonucu değiştirmeye çok istekliydi. İkinci yarıda kazanmak istedik. Maalesef Kevin Mirallas, bir hareket yaptı ve bunu yapmaması gerekiyordu ama oldu. Daha sonra kendisi gelerek tüm takımdan özür diledi. Maçta da takım yürekten oynadı ve kazanmaya çok istekliydi. Ayrıca geride olduğumuz bir maçı 10 kişi ile de kazanabileceğimizi gösterdik. Bu yüzden takımın karakterinden, sahadaki duruşundan dolayı çok memnunum. Umarım bu maçtan bir ders almışlardır. İlk yarıyı boşa harcamamız gerektiğini öğrenmişlerdir. Bu şekilde başlamamız gerektiğini öğrenmişlerdir. Bu pozitifliği devam ettirmeyi umarım öğrenmişlerdir. İlk yarıdaki başlangıcımızı bir hata olarak görüyor ve bu hatadan ders çıkarmak istiyoruz” dedi.

“Şu an Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş”

Beşiktaş’ın ligin en formda takımı olduğunu söyleyen ve maça puan almak için çıkacaklarını vurgulayan Portekizli teknik direktör, “İleride daha güçlü olmak istiyoruz. Umarım bununla beraber bu öğrendiklerimizle Beşiktaş maçında iyi bir maç çıkararak, iyi bir sonuç alırız. Bence şu an Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş. Beşiktaş deplasmanında puan almaya çalışacağız. Şimdi şartlar daha farklı, haftada 2 maç oynuyoruz. Fiziksel olarak tam dinlenemedik ama tabi ki puan almak için gideceğiz. Beşiktaş ligin ilk yarısından daha iyi bir durumda şu anda. Kendilerine daha çok özgüven duyuyorlar, daha çok seçenekleri oldu. Daha iyi oyuncuları var şu anda. Maça çok iyi başlamak isteyeceklerdir. Erken gol bulmak isteyeceklerdir. Bizim de mütevazı olmamız gerekiyor. Tabi mütevazı olmamız gerekiyor derken kazanmaya çalışacağız. Büyük ve iyi takımlar da hata yapabiliyorlar. Biz de onların yapacağı bir hatayı değerlendirip maçı kazanabiliriz. Onlara saygı göstermemiz gerekiyor ama bizim bunu yaparken hem organize olmamız hem de hırslı olmamız gerekiyor. Bu tarz maçlar daha iyi oluyor. Futbolcuların bu maçlardan zevk alması gerekiyor. Onları daha çok motive eden maçlar bunlar aslında” ifadelerini kullandı.

“Hata yaparsak Beşiktaş gol atar”

Gençlerbirliği maçının ilkyarısında yaptıkları hataları tekrarlamamak için çalıştıklarını ve Beşiktaş’ın bu hatalardan gol bulabileceğini belirten Sa Pinto, “Bunu tabi düzeltmemiz gerekiyor ama bu sadece antrenmanla düzelecek bir şey değil. Zaten biz bunların antrenmanlarını yapıyoruz. Konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan bir şey. Geçen maçta ilk yarıdaki pozisyonlar konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandı. İkinci yarıda daha konsantre olunca o tarz hatalar yapmadık ve o tarz pozisyonlar vermedik. Antrenmanda yaptığımız her şeyi takım sahada yerine getiriyor ama yeter ki konsantre olsunlar. Bu maçta konsantre eksikliği yaşamamamız gerekiyor. Eğer öyle bir şey olursa veya hata yaparsak Beşiktaş direkt bize gol atar” değerlendirmesini yaptı.
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