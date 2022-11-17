S Sport ve S Sport 2 ile TV+’ta spor keyfi devam ediyor

Saran Group’a ait S Sport, S Sport2, NBA TV ve EdgeSport kanallarının TV+ ile olan anlaşması yenilendi. Dünyanın önde gelen spor organizasyonları LaLiga, EuroLeague, NBA, Formula 1, MotoGP, NFL ve daha fazla spor içeriğiyle kaliteli seyir keyfi 2025’e kadar TV+’ta devam edecek.

Saran Group ve Turkcell geçtiğimiz yıllarda yaptıkları anlaşmayla, Türkiye’nin premier spor kanalı S Sport ve S Sport2’yi TV+ platformunda sporseverlerle buluşturmuştu. Bugün gerçekleşen imza töreniyle S Sport ve S Sport2’nin 3 yıl daha TV+’ta sporseverlerle buluşacağı duyuruldu. S Sport stüdyolarında gerçekleşen törene, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan katıldı. Yapılan bu anlaşma ile sporseverler LaLiga ve Serie A, EuroLeague, NBA, F1, NFL gibi sporun her branşında prestijli organizasyonları S Sport ve S Sport2 ekranlarında izlemeye devam edecek.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, “Kaliteli spor içeriğimizle Türkiye’deki her evde olmak, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını Türkiye’deki sporseverlere ulaştırmak arzusundayız. Bu sebeple, TV+ ile yenilediğimiz bu sözleşme bizler için son derece kıymetli ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Premium kanallarımız ve içeriklerimizle TV+ izleyicisiyle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, “Turkcell, kurulduğu ilk günden bu yana sporla iç içe olan bir marka ve kurum. Dolayısıyla spora ve sporseverlere olan desteğimiz, TV+ gibi katma değerli dijital servislerimiz üzerinden farklı platform ve kanallarla yaptığımız iş birlikleriyle de sürüyor. Dünyanın ilgiyle takip ettiği faklı türde pek çok kaliteli içeriği izleyiciyle buluşturan dijital televizyon platformumuz TV+’ta, kaliteli spor içeriklerini sunmaya devam edeceğiz. Anlaşma tüm sporseverlere hayırlı olsun” diye konuştu.