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Ryan Donk maçın adamı seçildi

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, 3-0 kazandıkları Cayman Adaları maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Spor 25.03.2021, 16:42 25.03.2021, 16:47
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Ryan Donk maçın adamı seçildi

Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Ryan Donk, aldığı milli takım davetinin ardından ilk maçında kaptan olarak sahaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika- Karayipler Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Surinam Milli Takımı'nın Cayman Adaları'nı 3-0 yendiği maçta gol attı.

PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Donk, maçın adamı seçildi.

Diğer taraftan sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımla tecrübeli oyuncuyu tebrik etti.

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