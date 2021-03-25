Ryan Donk maçın adamı seçildi

Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Ryan Donk, aldığı milli takım davetinin ardından ilk maçında kaptan olarak sahaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika- Karayipler Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Surinam Milli Takımı'nın Cayman Adaları'nı 3-0 yendiği maçta gol attı.

PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Donk, maçın adamı seçildi.

Diğer taraftan sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımla tecrübeli oyuncuyu tebrik etti.