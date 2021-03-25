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Ryan Donk maçın adamı seçildi
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, 3-0 kazandıkları Cayman Adaları maçında fileleri havalandırmayı başardı.
Spor 25.03.2021, 16:42 25.03.2021, 16:47
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Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Ryan Donk, aldığı milli takım davetinin ardından ilk maçında kaptan olarak sahaya çıktı.
Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika- Karayipler Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Surinam Milli Takımı'nın Cayman Adaları'nı 3-0 yendiği maçta gol attı.
PENALTIDAN ATTI
Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Donk, maçın adamı seçildi.
Diğer taraftan sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımla tecrübeli oyuncuyu tebrik etti.
İlk maç, ilk gol ve maçın adamı!— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 25, 2021
Tebrikler @Ryan_Donk18! ???????????? pic.twitter.com/nOrpWVgGx0